Per Notarzthubschrauber ins Spital geflogen

Ein 59-Jähriger hat sich am Montagnachmittag in einem privaten Waldstück in Weiten (Bezirk Melk) bei Forstarbeiten verletzt. Beim Fällen einer Buche hatte sich der Baum laut Landespolizeidirektion Niederösterreich gespalten und ihn am Kopf erwischt. Der Mann wurde mit dem Notarzthubschrauber "Christophorus 2" ins Universitätsklinikum St. Pölten geflogen.