61 Prozent der Italiener befürworten Regierung Draghi

Beauftragter Premier traf Sozialdemokraten

61 Prozent der Italiener befürworten eine Regierung um den ehemaligen Präsidenten der Europäischen Notenbank (EZB) Mario Draghi. Laut einer vom Meinungsforschungsinstitut EMG durchgeführten Meinungsumfrage haben 25 Prozent der Befragten "viel Vertrauen" in Draghi, 36 Prozent "ziemliches Vertrauen". 14 Prozent behaupteten, sie hätten "wenig Vertrauen", 11 Prozent "überhaupt kein Vertrauen" in "Mister Euro", wie Draghi von italienischen Medien gern genannt wird.

Die Zahl der Befürworter Draghis wächst in der Altersgruppe der Wähler über 55 Jahre auf 80 Prozent. In der Altersgruppe zwischen 35 und 54 Jahren liegt das Vertrauen bei 59 Prozent. Die höchste Zustimmung genießt Draghi in Norditalien mit durchschnittlich 67 Prozent, in Süditalien sind es 51 Prozent. 93 Prozent der sozialdemokratischen Wähler sind über den Draghi erteilten Regierungsauftrag zufrieden, unter den Lega-Anhänger sind es 81 Prozent. Unter den Fünf Sterne-Wählern sinkt der Prozentsatz auf 44 Prozent, ergab die Umfrage.

Der 73-jährige Draghi setzte am Dienstagnachmittag seine Konsultationen fort und traf die Delegation der Sozialdemokraten, denen er einige Schwerpunkte seines Regierungsprogramms vorstellte. "Wir bestätigen Draghi unser Vertrauen. Wir sind mit den Grundlinien seines Programms sehr zufrieden", betonte der sozialdemokratische Parteichef Nicola Zingaretti laut Medienangaben.

Davor hatte Draghi die Chefin der Rechtspartei Fratelli d ́Italia (Brüder Italiens), Giorgia Meloni, getroffen. Diese bestätigte, dass ihre Partei nicht einer Regierungskoalition beitreten werde. Bei einer Vertrauensabstimmung über die neue Regierung Draghi will sich die Partei der Stimme enthalten.