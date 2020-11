Lenkerin war mit Pkw gegen Baum geprallt

Eine 62-jährige Pkw-Lenkerin ist am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Eggern (Bezirk Gmünd) ums Leben gekommen. Die Einheimische war Polizeiangaben zufolge mit ihrem Wagen vermutlich aufgrund eines gesundheitlichen Zwischenfalls auf eine Grüninsel aufgefahren und in weiterer Folge gegen einen Baum geprallt. Reanimationsmaßnahmen der alarmierten Einsatzkräfte verliefen erfolglos.