63-Jährige bei Forstarbeiten im Waldviertel von Baum getroffen

Frau wurde per Notarzthubschrauber abtransportiert - Schwieriger Einsatz für Helfer

Bei Forstarbeiten in der Nähe von Groß-Siegharts (Bezirk Waidhofen a. d. Thaya) im Waldviertel ist eine Frau von einem Baum getroffen worden. Die verletzte 63-Jährige wurde nach Angaben des Bezirksfeuerwehrkommandos durch den Notarzthubschrauber "Christophorus 2" in das Landesklinikum Horn geflogen. Für die Helfer gestaltete sich der Einsatz am Freitagnachmittag auf steilem und matschigem Terrain schwierig.

Das Notarztteam war mittels geländegängigem Feuerwehrfahrzeug an Ort und Stelle befördert worden. Die 63-Jährige wurde dann auf einer Korbtrage zum in einer abgeholzten Lichtung gelandeten Helikopter transportiert. Neben Polizei, dem Roten Kreuz und der Crew von "Christophorus 2" waren 40 Mitglieder dreier Feuerwehren im Einsatz.