Baum traf Niederösterreicher am Oberschenkel

Ein 64-Jähriger ist am Montag in Trattenbach (Bezirk Neunkirchen) bei Forstarbeiten schwer verletzt worden. Der Niederösterreicher hatte laut Polizeiangaben einen umgestürzten Baum in Bodennähe abgeschnitten, der ihn am Oberschenkel traf. Der Schwerverletzte konnte sich noch selbst nach Hause begeben und einen Notruf absetzen. Er wurde ins Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht.