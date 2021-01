64-Jähriger und elfjährige Enkelin bei Verkehrsunfall in NÖ verletzt

Mann geriet mit Pkw in Gegenverkehr - Nachkommender Autofahrer konnte nicht mehr bremsen

Ein 64-jähriger Niederösterreicher und seine elfjährige Enkelin sind am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall bei Amstetten verletzt worden. Der Mann war mit seinem Pkw in den Gegenverkehr geraten und mit dem Auto eines 49-Jährigen kollidiert, berichtete die Polizei am Freitag. Ein nachkommender Pkw-Lenker konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß ebenfalls mit dem Auto des 64-Jährigen zusammen. Der Mann wurde schwer verletzt, seine Enkelin leicht.

Der Niederösterreicher war laut Polizei auf der B121 von Kematen an der Ybbs kommend in Richtung Amstetten unterwegs, als es zu dem Unfall kam. Im Fahrzeug sei auch sein 15-jähriger Enkel gesessen, der unverletzt blieb. Der 64-Jährige und seine Enkelin wurden ins Landesklinikum Amstetten gebracht.