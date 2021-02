65 Prozent der Italiener befürworten Regierung Draghi

Neuer Premier startet Regierungsarbeit mit starker Popularität

65,2 Prozent der Italiener befürworten die frisch vereidigte Regierung unter dem Ex-Präsidenten der Europäischen Notenbank (EZB), Mario Draghi. Laut einer vom Meinungsforschungsinstitut Quorum/YouTrend durchgeführten Umfrage sind 47,5 Prozent der Meinung, dass die Regierung Draghi besser als das Vorgängerkabinett um Giuseppe Conte arbeiten wird. Lediglich 13,7 Prozent denken, dass die Regierung schlechtere Arbeit leisten werde, 34,8 Prozent haben kein Vertrauen in Draghi.

Großes Vertrauen haben die Italiener in Staatspräsident Sergio Mattarella, der Draghi am 3. Februar mit der Regierungsbildung beauftragt hatte. Rund 71 Prozent erklärten laut der Umfrage, sie vertrauten Mattarella sehr. Mit dem Beschluss, Draghi mit der Regierungsbildung zu beauftragen, konnte Mattarella Neuwahlen in Italien abwenden.

Draghi hat am Mittwoch und Donnerstag die Vertrauensabstimmung in Senat und Abgeordnetenkammer bewältigt und kann seinen Regierungskurs aufnehmen. Der 73-jährige Römer leitet Italiens 67. Regierung seit der Nachkriegszeit.