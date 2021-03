Armenien wird nun doch nicht am 65. Eurovision Song Contest teilnehmen, der im Mai im niederländischen Rotterdam über die Bühne gehen soll. Der armenische Sender AMPTV verwies in einem Statement gegenüber dem Ausrichter EBU auf die "jüngsten Vorkommnisse" und die Kürze der Vorbereitungszeit. Nach dem Krieg mit Aserbaidschan um die Region Berg-Karabach befindet sich das Land in einer massiven Regierungskrise. Somit verbleiben im ESC-Tournament noch 40 Nationen.