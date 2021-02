65. Song Contest - Deutschland proklamiert: "I Don't Feel Hate"

Song des deutschen Kandidaten Jendrik Sigwart präsentiert

Der Muscialsänger Jendrik Sigwart wird mit einem Gute-Laune-Lied namens "I Don't Feel Hate" für Deutschland beim heurigen Eurovision Song Contest (ESC) im Mai in Rotterdam antreten. "Ich glaube, es ist das richtige Lied zur Zeit, weil es einfach auch so fröhlich ist", sagte ARD-Unterhaltungskoordinator Thomas Schreiber am Donnerstag. Den Song hat der in Osnabrück geborene Musicaldarsteller Sigwart selbst auf seiner Ukulele geschrieben.

Beim ESC wünsche er selbst sich mehr Spaß als Erfolg. "Natürlich: Ziel ist Platz 1. Aber an erster Stelle steht Spaß. Und Freude. Ich werde nicht traurig sein, wenn ich einen anderen Platz mache", sagte der 26-Jährige, dessen Nominierung schon länger bekannt war. Insgesamt gab es für den deutschen ESC-Beitrag 153 Kandidaten und es wurden 323 Lieder geschrieben. Sie wurden von den beiden ESC-Jurys - zum einen 20 Musikexperten, zum anderen 100 ESC-Fans - in einem mehrstufigen Auswahlverfahren begutachtet und bewertet.

Die Organisatoren des 65. Eurovision Song Contest gehen derzeit davon aus, die Großveranstaltung im niederländischen Rotterdam als Liveevent mit Social-Distancing-Vorgaben umsetzen zu können. Demnach soll die Veranstaltung mit zwei Semifinalen am 18. und 20. Mai sowie dem großen Finale am 22. Mai über die Bühne gehen. Und selbst im Falle eines kompletten Lockdowns soll der Song Contest stattfinden. Dann wäre eine TV-Show mit der Zuschaltung aller Teilnehmer und ohne begleitende Aktivitäten in Rotterdam geplant.

Fest steht bereits länger, dass alle 41 Länder, die im Vorjahr beim letztlich abgesagten Eurovision Song Contest von Rotterdam hätten antreten sollen, auch heuer mit von der Partie sein werden. Österreich wird dafür abermals den 2020 ausgebremsten Vincent Bueno ins Rennen schicken - auf dessen Lied die Nation allerdings noch gespannt ist. Die Präsentation wird hier in der ersten März-Hälfte erwartet.