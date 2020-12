69-Jährige flüchtete in Wien vor Ehemann durch Fenster zur Polizei

Zuvor von 73-Jährigem geschlagen und in Zimmer gesperrt

Eine 69-Jährige ist am Freitagnachmittag in Wien-Brigittenau von ihrem Ehemann geschlagen und in ein Zimmer gesperrt worden. Von dort flüchtete die Frau aus dem niedriggelegenen Wohnungsfenster zur Polizei. Die Sondereinheit WEGA nahm den alkoholisierten 73-Jährigen kurz darauf in der Wohnung fest. Die leicht verletzte Ehefrau gab an, dass ihr Mann regelmäßig viel Alkohol trinkt und immer wieder gewaltig wird, berichtete Polizeisprecher Marco Jammer.

Bei der Auseinandersetzung am Freitag soll er sie mehrmals geschlagen haben, bevor er sie in ein Zimmer sperrte. Als der 73-Jährige auf die Toilette ging, nutzte die Frau die Gelegenheit und kletterte aus dem Fenster. Auf einer Polizeiinspektion erstattete sie Anzeige.

Der Festgenommene verweigerte die Aussage gegenüber den Beamten und befand sich am Sonntag noch in Haft. Gegen den 73-Jährigen wurde wegen des Einsperrens in dem Zimmer der Wohnung Anzeige wegen des Verdachts der Freiheitsentziehung erstattet, außerdem wegen fortgesetzter Gewaltausübung, gefährlicher Drohung und Körperverletzung.