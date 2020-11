Angrenzende Gebäude evakuiert - Flammen rasch gelöscht

Ein Brand im Dachbereich eines Wohnhauses in Mödling hat am Mittwoch den Einsatz von rund 70 Feuerwehrleuten gefordert. Das in Flammen stehende Objekt war nach Angaben der Helfer unbewohnt, zur Sicherheit wurden angrenzende Gebäude evakuiert. Der Brand wurde - unter anderem durch den Innenangriff von Atemschutztrupps - rasch unter Kontrolle gebracht.