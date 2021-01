70-Jähriger nach Ausrutscher in Wien-Liesing mit Fraktur im Spital

Rettungshubschrauber im Einsatz

Ein 70-Jähriger ist Donnerstagnachmittag in Wien-Liesing auf dem Weg zu seinem Auto verunglückt. Der Senior rutschte aus, brach sich ein Bein und musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Spital gebracht werden. Der Unfallort lag am Ottillingerplatz bei der Kirche zur Heiligsten Dreifaltigkeit. Die Witterung - am Donnerstag waren Schneeschauer niedergegangen - und abschüssiges Gelände dürften zu dem Unglück beigetragen haben, sagte Daniel Melcher, Sprecher der Berufsrettung.