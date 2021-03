71. Berlinale - "Albatros": Das Protokoll eines Zusammenbruchs

Xavier Beauvois zeichnet in seinem Wettbewerbsbeitrag das Porträt eines Mannes in der Krise (Von Martin Fichter-Wöß/APA)

Das Wanken eines einstmals in sich ruhenden Mannes, der tiefe Fall eines Menschen, der sonst stets für andere der Anker war. Dies zeigt das berührende französische Porträt-Drama "Albatros" von Xavier Beauvois, das im Wettbewerb der laufenden Online-Berlinale 2021 um die Bären mit im Rennen ist. Es ist letztlich das klassische Sujet eines Mannes in der Krise, das vom 53-jährigen Beauvois mit einer gehörigen Portion Pathos auf ein Rollenbild des 21. Jahrhunderts adaptiert ist.

Im Zentrum von "Albatros" steht Laurent (mit mimischem Ausdrucksreichtum wunderbar von Jérémie Renier getragen), als Polizist Postenkommandant in der Normandie. Er ist der ebenso ruhige wie starke Kollege, der liebevolle Vater von Tochter Poulette, der zum Auftakt nach zehn Jahren seiner Freundin Marie (Marie-Julie Maille) einen Heiratsantrag macht. Es herrscht eine liebevolle Vertrautheit, auch wenn die Funken zwischen den beiden nicht mehr überbordend sprühen.

So wie Laurent im Privaten ein starker Familienmensch ist, ohne ein Macker zu sein, ist er auch im Beruf mit gutem Herz derjenige, der den Laden zusammenhält, ein Dorfpolizist der alten Schule. Dabei ist der alkoholisierte Krachmacher, den er aus der Bar begleitet (was Regisseur Beauvois die Gelegenheit zum humorvollen Cameo bietet), nicht das Einzige, um das er sich zukümmern hat. Auch potenzieller Kindesmissbrauch, eine Bombenentschärfung oder ein Selbstmörder, den Beauvois lakonisch von den Klippen neben ein asiatisches Hochzeitspaar in der Fotosession stürzen lässt, gehören zu seinem Gebiet, das er souverän beherrscht.

Bis der Abend kommt, der Laurent aus der Bahn wirft. Eine Konfrontation mit dem verzweifelten Bauern Julien, der sich behördlichen Kontrollen widersetzt und mit einem Gewehr hantiert, eskaliert. Am Ende ist Julien tot und Laurent am Boden zerstört. Es ist die griechische Tragödie des letztlich unschuldig schuldig Gewordenen. Der Macher, der Anker für alle, verfällt in Schweigen, findet keine Worte mehr für seine Realität, die ihm entgleitet. Das Rollenbild des Verantwortungsträgers pulverisiert.

Um aus der Agonie zu entfliehen, trifft Laurent eine folgenreiche Entscheidung. Es erwächst das klassische Bild des Mannes, der mit den Elementen und sich selbst kämpft, eine Gefühlswelt, die sich in der rauen, harten Landschaft der Normandie und des Atlantiks spiegelt. Leider überzieht Beauvois hier die Pathosschraube, evoziert zu offensichtlich althergebrachte Männlichkeitsbilder des Leides, das überwunden gehört und verliert seine vorige Sicherheit in der leisen Beobachtung. Immerhin zeigt er aber zugleich die Auswirkungen von Laurents Entscheidungen auf seine Familie, was "Albatros" dann in der Bilanz doch zum Porträt eines Mannes des 21. Jahrhunderts macht, der zwischen verschiedenen Rollenklischees gefangen ist.

