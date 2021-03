71. Berlinale: "Ballad of a White Cow" klagt Todesstrafe im Iran an

Eine Frau verlangt vom Gericht eine Entschuldigung für den an ihrem Mann begangenen Justizirrtum (Von Stefan May/APA)

Der Iran ist bekannt für starke Filme. Mohammad Rasulof hat voriges Jahr mit "Doch das Böse gibt es nicht" den Goldenen Berlinale-Bären gewonnen. Auch heuer hat es wieder ein iranischer Beitrag (mit französischer Beteiligung) in den Wettbewerb der Berliner Filmfestspiele geschafft. Wie in Rasulofs Film geht es auch in "Ballad of a White Cow" um die Todesstrafe. Und wieder ist es ein preisverdächtiger Film.

Mina (Maryam Moghaddam, gemeinsam mit Behtash Sanaeeha auch Regisseurin) lebt alleine mit ihrer taubstummen Tochter in Teheran. Ihr Mann Babak ist wegen Mordes angeklagt und hingerichtet worden. Als Mina erfährt, dass ihr Mann unschuldiges Opfer eines Justizirrtums geworden war, will sie Gerechtigkeit. Nicht das Geld, das man ihr anbietet, sondern eine Entschuldigung der Richter.

Da taucht ein Mann auf, der angeblich Babak Geld schuldete. Mina fasst Vertrauen zu ihm, die beiden kommen sich näher. Es ist ein Näherkommen in Zurückhaltung, eine Vertrautheit, die gegen den eigenen Willen, gegen rationale Überlegung passiert. Und doch brauchen die beiden Menschen in dieser Situation einander, jeder auf seine Weise.

Mina, die in einer Molkerei arbeitet - Milch spielt im Film eine wesentliche Rolle - ist eine stille Frau, die ihre Trauer um den getöteten Mann in sich trägt. Maryam Moghaddam spielt sie wunderbar sanft und zerbrechlich. Mit wenigen Gesten, einem unendlich traurigen Gesichtsausdruck, erzählt sie ein ganzes Leben - des besten DarstellerInnenpreises in diesem Jahr wert.

Der Film fließt ruhig und unaufgeregt dahin, keine lauten Worte, und selbst Streit wird ohne erhobene Stimme ausgetragen. Die Tragik liegt im Geschehen, einer stringenten Handlung, die sich logisch aufbaut und unaufhaltsam zur Katastrophe führt. Es ist oft Abend, es kommt wenig freundliches Tageslicht in den Streifen. Der Himmel ist meist bedeckt, trüb, Wolken über einem Ort ohne Freude.

Es geht um Schuld und ihre Sühne, um das Vergeben, die richtige Form des Weiterlebens nach einem dramatischen Ereignis. Rache und Vergeben stehen einander gegenüber und dazwischen ein ignorantes Rechtssystem, das Gefühle ignoriert. "Die Todesstrafe ist ein Menschenrecht", sagt ein hoher Richter im Film. "Allah vergibt, es ist sein Wille."

Doch die Todesstrafe bringt die Menschen um. Nicht nur sie im Einzelfall, es ist die Institution Todesstrafe, die tötet. Mehr Menschen als nur die Delinquenten. Sie tötet die daran Beteiligten, sie tötet eine Gesellschaft. Das war die Aussage des Vorjahresgewinners der Berlinale, und das ist auch die Aussage diese starken Films.

