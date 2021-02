71. Berlinale - Die 15 Wettbewerbsfilme

Die Berlinale will heuer trotz Pandemie neue Filme auszeichnen. Die Preisträger sollen im März bekanntgegeben werden. Folgende Filme sind im Rennen um den Goldenen Bären:

TITEL LAND REGIE "Albatros" ("Drift Frankreich Xavier Beauvois Away") "Bad Luck Banging or Rumänien/Luxemburg/Kro Radu Jude Loony Porn" atien/Tschechische Republik "Fabian oder Der Gang Deutschland Dominik Graf vor die Hunde" "Ballad of a White Iran/Frankreich Behtash Cow" Sanaeeha/Maryam Moghaddam "Wheel of Fortune and Japan Ryusuke Hamaguchi Fantasy" "Herr Bachmann und Deutschland Maria Speth seine Klasse" "Ich bin dein Mensch" Deutschland Maria Schrader "Introduction" Südkorea Hong Sangsoo "Memory Box" Frankreich/Libanon/Kan Joana Hadjithomas/ ada/Katar Khalil Joreige "Nebenan" Deutschland Daniel Brühl "Petite Maman" Frankreich Celine Sciamma "Was sehen wir, wenn Deutschland/Georgien Alexandre Koberidze wir zum Himmel schauen?" "Forest - I See You Ungarn Bence Fliegauf Everywhere" "Natural Light" Ungarn/Lettland/Frankr Denes Nagy eich/Deutschland "Una Pelecula de Mexiko Alonso Ruizpalacios Policias" ("A Cop Movie")