Heute, Freitag, wurden in Berlin die Bären-Auszeichnungen der 71. Berlinale verkündet. Das Festival war wegen Corona in zwei Teile gesplittet worden und zeigte seit Montag der Branche die heurige Auswahl an Filmen, darunter die 15 Wettbewerbsbeiträge. Offiziell vergeben werden die Bären dann im Juni beim als Publikumsevent gestalteten Teil 2. Im Folgenden ein Überblick über die heurigen Bären:

AUSZEICHNUNG GEWINNER/GEWINNERIN LAND Goldener Bär (Bester "Bad Luck Banging or Rumänien / Luxemburg / Film) Loony Porn" Kroatien / Tschechien ("Babardeală cubucluc sau porno balamuc") von Radu Jude Silberner Bär (Großer "Guzen to sozo" Japan Preis der Jury) ("Wheel of Fortune and Fantasy") von Ryusuke Hamaguchi Silberner Bär (Preis "Herr Bachmann und Deutschland der Jury) seine Klasse" von Maria Speth Silberner Bär (Beste Dénes Nagy für Ungarn / Lettland / Regie) "Natural Light" Frankreich / ("Természetes fény" Deutschland Silberner Bär (Beste Maren Eggert in "Ich Deutschland schauspielerische bin dein Mensch" von Leistung Hauptrolle) Maria Schrader Silberner Bär (Beste Lilla Kizlinger in Ungarn schauspielerische "Forest - I See You Leistung Nebenrolle) Everywhere" von Bence Fliegauf Silberner Bär (Bestes Hong Sangsoo für Südkorea Drehbuch) "Introduction" von Hong Sangsoo Silberner Bär Yibrán Asuad für die Mexiko (Herausragende Montage von "A Cop künstlerische Movie" ("Una película Leistung) de policías) von Alonso Ruizpalacios

(S E R V I C E - www.berlinale.de)