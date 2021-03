71. Berlinale - "Die Saat" einer entmenschlichten Gesellschaft

Die Kälte wirtschaftsliberalen Denkens wird zur Bedrohung einer intakten Familie (Von Stefan May/APA)

Gute Familie - böse Familie. Ein wenig Klischee ist dabei in der deutschen Produktion "Die Saat" die in der Berlinale-Reihe "Perspektive Deutsches Kino" läuft. Eine junge Familie - Vater, schwangere Mutter, halbwüchsige Tochter - zieht aufs Land, weil es in der Stadt zu teuer geworden ist. Hier hat sie eine reiche Familie als Nachbarn, die als "Saat" einer vom Wirtschaftsliberalismus geprägten Gesellschaft gelten kann.

Vater Rainer (Hanno Koffler) bekommt die Kälte des Systems am Arbeitsplatz zu spüren, wo er als Bauleiter arbeitet. Nicht lange allerdings, denn der charakterschwache Firmenchef (Robert Stadlober) ersetzt ihn durch einen branchenweit bekannten Sklaventreiber, der die kürzest mögliche Bauzeit zur Errichtung von Musterhäusern garantieren soll, denn der Investor ist ungeduldig.

Die anfängliche Familienidylle gerät ins Wanken, als den Protagonisten auf zwei Ebenen zugesetzt wird. Während der Vater Demütigungen vor den Arbeitskollegen hinnehmen muss, gerät Tochter Doreen (Dora Zygouri) an die falsche Freundin, die Tochter der Nachbarn. Die Verführung der unbedarften Gleichaltrigen erfolgt mit dem Üblichen: Rauchen, Fahrrad manipulieren, Verleitung zum Diebstahl.

Über das erlittene Unrecht können und wollen beide daheim nicht sprechen, die bisher problemlose Kommunikation beginnt zu stottern, man ist nicht mehr ehrlich zueinander. Eine Spirale der Probleme dreht sich ab hier bis zum Schluss, die finanziellen Probleme spielen die Begleitmusik.

Regisseurin Mia Maariel Meyer zeigt naturalistisch die mannigfachen Zwänge der Menschen von heute, in die man schneller geraten kann, als man glaubt. Sie zeichnet die Figuren aber mitunter zu eindeutig: Hier der böse Bauleiter, da der immer gute, stets verständnisvolle Vater. Sie alle agieren auf dem Spielfeld einer alles in der Gesellschaft dominierenden Ökonomie, die fähig ist, das Menschliche zu ersticken.

"Den Zuschlag bekommen" ist das moderne Mantra, die Investoren sind die neuen Götter. Niemand ist unersetzbar, Leiharbeitskräfte, die es noch billiger geben, fahren bereits im Bus auf der Baustelle vor. "Wir schaffen das" wird als verzweifelte Selbstversicherung bis zum Schluss hinter zusammengebissenen Zähnen hervor gekeucht. Bis auch der letzte menschliche Zusammenhalt zerbrechen muss.

