71. Berlinale - Ein Dokugemälde aus dem Coronaursprung Wuhan

"A River Runs, Turns, Erases, Replaces" erzählt in Bildern, wie es vor der Epidemie war und in Worten, dass es nicht mehr so sein wird (Von Stefan May/APA)

Zuerst minutenlange Stille. Die Kamera richtet sich starr und zentral kadriert auf eine Straße, in der sich nichts bewegt: Morgens, mittags, nachts. Nur ab und zu kommt ein Straßenkehrer ins Bild oder ein Essensauslieferer. Datum und Uhrzeit sind eingeblendet wie bei einer Überwachungskamera: Wuhan, Februar 2020. Eine ohnmächtige Stadt. "A River Runs, Turns, Erases, Replaces", Teil der Berlinale 2021, beginnt am Coronahotspot zur Coronazeit.

Plötzlich ist auch Ton da: Sirenen, es ist April 2020. Die Menschen auf der Straße halten inne. Gedenkminute für die Opfer der Epidemie. Der Rest des Films, der in der Berlinale Sektion "Forum" gezeigt wird, präsentiert Wuhan, wie es vorher war: Menschenmengen am Nationalfeiertag, am Ufer des Jangtsekiangs, die in Jubel ausbrechen, als an den Hochhausfassaden am gegenüberliegenden Ufer die Beleuchtung angeht.

Schiffe tuten, Kinder rufen, hinter einem Abbruchviertel wächst ein Fernsehturm in die Höhe, Baulärm, eine Autobrücke ist im Entstehen. Fixe Kameraeinstellungen reihen sich minutenlang aneinander wie in einer Gemäldegalerie. Reichlich Zeit, um die Details in Ruhe zu scannen, ein virtuelles Reiseerlebnis in einer zeitweise verbotenen Stadt.

Zu den standbildhaften Einstellungen erscheinen über den Film verstreut vier Briefe als Untertitel: An einen Partner, eine Großmutter, einen Vater, einen Bruder, alle an Corona verstorben. Sie erzählen vom Schmerz, nicht dabei gewesen zu sein, als die Angehörigen den Beistand benötigt hätten, davon, viel zu wenig voneinander gewusst zu haben. Dahinter stets, wie eine Folie, das Bild der Stadt am Fluss.

Die 34-jährige, aus Wuhan stammende und in den USA lebende Shengze Zhu hat den Film produziert, gedreht und die Texte zu den Erzählungen der vier Personen verfasst. Sie zeigt eine Stadt im Bewusstsein des Fortschritts, die noch nichts von ihrem Schicksal weiß, aber es vielleicht ahnt, denn Zhu fängt keine pulsierende Metropole ein, sondern eine Stadt am Fluss in nahezu kontemplativer Stimmung.

Der Jangtsekiang ist der Hauptdarsteller im Film: Ob beim Seniorentanz am Kai oder beim Bad eines Wasserbüffels. In einem der Texte heißt es: "Der Fluss vergisst nicht." Träge schiebt er sich unter der Smogglocke dahin. Zum Schluss geht der symmetrisch positionierte Blick über die große, leere Brücke, deren seitliche Begrenzungen im Wechselspiel der Farben in die Nacht leuchten. Hinüber ans andere Ufer, vielleicht in eine bessere Zukunft.

