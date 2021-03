71. Berlinale - "Ensilumi": Tage im Leben asylsuchender Menschen

Eine Bub aus dem Iran erlebt in Finnland das Erwachsenwerden (Von Stefan May/APA)

"Ensilumi" heißt im Finnischen "erster Schnee". Er kündigt den Winter an. Für die Familie Mehdipour aus dem Iran ist es noch Sommer. Oder Herbst. Sie lebt in einer Flüchtlingsunterkunft in Finnland und hat jeden Abend um 21 Uhr Nachtruhe einzuhalten. Die finnische Produktion des im Iran geborenen Regisseurs Hami Ramezan, die in der Berlinale-Sektion "Generation" zu sehen ist, zeigt den ganz normalen Alltag derer, die auf einen positiven Asylbescheid warten.

Sie lachen, sie feiern, sie sind zärtlich zu den Kindern. Etwa wenn die Mutter den 13-jährigen Ramir (Aran-Sina Keshvari) morgens sanft weckt oder Vater und Tochter um die Wette Zähneputzen. Es sind täglich gleiche Rituale, von Fröhlichkeit und Zusammengehörigkeitsgefühl getragen. Und doch schwebt über allem das bedrohliche Urteil der Abschiebung.

Das wird deutlich, wenn Polizisten in Ramirs Schule kommen und an der Klassentür klopfen. Es sind bange Momente der Ungewissheit, doch es trifft nicht ihn, es trifft "nur" Ahmed, der weggeführt wird. Ramir ist gut integriert, spricht bereits gut Finnisch und kann seinen Eltern den Bescheid vom Amt übersetzen.

Er streift mit seinem Freund Vigi durch die Wälder, spürt erste Liebesgefühle, was ihn in der Schule einige Konzentration kostet. Ein typisches Bubenleben auf dem Weg zum Heranwachsenden, zerrissen zwischen Spiel und Verantwortung. Ein wenig gar zu positiv und problemlos wird dieses Flüchtlingsleben auf Ab- oder Zuruf gezeichnet.

Auch wenn Ramir die Hauptfigur im Film ist, wird nicht aus seiner Perspektive erzählt. Trotz aller Empathie bleibt die Beziehung zwischen Figuren und Publikum etwas nordisch unterkühlt, sind einzelne Erzählstränge angerissen, aber nicht weiter formuliert. Man würde sich gerne mehr einlassen auf "Ensilumi", doch der Film öffnet sich nicht restlos, sondern hält sich trotz der innerfamiliären Wärme und der Zuneigung der finnischen Einwohner ihren geflüchteten Nachbarn gegenüber etwas zugeknöpft. Bis zum Ende, das dann doch bewegt.

(S E R V I C E - www.berlinale.de/de/programm/202101993.html)