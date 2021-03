71. Berlinale - "Esqui": Sonderbares zum Wintersport in Argentinien

Schifahren am verfluchten Berg von Barriloche (Von Stefan May/APA)

"El Gringo Loco", der "verrückte Fremde" ist zu Beginn in einem historischen Interview zu sehen: Otto Meiling, ein Deutscher, der den Schisport in den Süden Lateinamerikas gebracht haben will. Bariloche gilt heute als bekanntester Wintersportort Argentiniens. Der von dort stammende Manque La Banque hat den Film "Esquí" ("Schi") erdacht und gedreht. Die zentrale Botschaft erschließt sich allerdings bei der Berlinale-Premiere nicht.

Verschneite Gipfel, Pistenraupen, Torstangen, an die der Schnee der von den Slalomläufern aufgewirbelt wird, sprüht. Aber man ist nicht beim Wintersport in den Alpen, sondern in Argentinien. Die brasilianisch-argentinische Produktion "Esquí" wird in der Berlinale-Sektion Forum gezeigt und setzt zahlreiche filmische Mittel ein: Unterschiedliche Formate, Farbe und Schwarz-Weiß, Zeitlupe, verwackelte Handkamera, Dokumentation und Fiktion.

Ebenso viele Erzählstränge werden angeboten, und der Zuseher hat irgendwann den Eindruck, der Film könne sich nicht entscheiden, was er überhaupt erzählen will. Da werden Kinder in der Schischule gezeigt, Interviews mit der Mannschaft einer Tischlerei im Tal geführt, aber auch Legenden von einem Monster mit glühenden Augen auf dem Berg und eines anderen im See erzählt, das diesen wie mit einer Kuhhaut überspannen könne.

Sonderbare Geschichten sind zu hören, und es lässt sich schwer abschätzen, ob sie zur Dokumentation oder zur Fiktion gehören. Spätestens, als der Regisseur aber sein haariges Hinterteil der Kamera entgegenstreckt, stellt sich die Frage nach der Aussage des Films.

Erst gegen Ende des Films wird angesprochen, dass es sich um Land der Mapuche handelt, das diesen einst bei der Kolonisierung weggenommen wurde. Und man erfährt von zwei jungen Mapuche, die 2017 getötet worden waren, als sie für die alten Landrechte ihres Volkes demonstrierten. "Die Geschichte wiederholt sich", mahnt eine weibliche Stimme aus dem Off. Um dieses Anliegen zum Thema des Films zu machen, hätte es aber, zumindest für das unkundige Publikum am anderen Ende der Welt, einer deutlicheren Filmsprache bedurft.

(S E R V I C E - www.berlinale.de/de/programm/202106819.html)