71. Berlinale - "Herr Bachmann und seine Klasse": So kann es gehen

Maria Speth hat einen ungewöhnlichen Lehrer und seine Schüler über ein Jahr lang begleitet - Berührendes Werk über das Erwachsenwerden im Heute (Von Martin Fichter-Wöß/APA)

Ist es vermessen, einen pathetischen Satz zu schreiben wie "Wenn alle Kinder einen Lehrer mit der Einfühlsamkeit, Geduld und dem Humor von Dieter Bachmann hätten, wäre die Welt eine bessere"? Für diejenigen, die Maria Speths Dokumentarfilm "Herr Bachmann und seine Klasse" sehen, der nun im Berlinale-Wettbewerb Premiere feierte, ist die Antwort klar: Nein. Über ein ganzes Schuljahr hat die Regisseurin den ungewöhnlichen Pädagogen und seine Schüler für ihr Projekt begleitet.

Entstanden ist ein monumentales, über dreieinhalb Stunden langes Gruppenporträt, das ungeachtet der Länge keine Längen aufweist. Es geht dabei um die Klasse einer Gesamtschule in der mitteldeutschen Provinz, in der Herr Bachmann als erfahrener Lehrer kurz vor der Pensionierung engagiert dabei ist, in seinen Schülerinnen und Schülern möglichst alle Potenziale zu wecken, die in ihnen schlummern. Schließlich steht am Ende des Jahres die Verteilung auf die weiterführenden Schulen an.

Dabei kommen praktisch alle der frisch Pubertierenden aus verschiedenen Ländern oder haben zumindest Migrationshintergrund. Und manche sind erst noch im Prozess, Deutsch zu lernen. Selbstredend ergeben sich dadurch Reibungspunkte und Konflikte, die auch nicht ausgespart werden. Herr Bachmann begegnet den Jugendlichen aber auf Augenhöhe, ohne sich anzubiedern. Es gibt eine unpathetische Anerkennung von Herkünften, die sonst meist als Problem anstatt als Chance verstanden werden.

Herr Bachmann schafft das, was man als Mensch selbst gerne öfters könnte: Auf jedes Gegenüber adäquat eingehen, offen, ohne beliebig zu sein. Er schafft es, mit seiner Gruppe ungeachtet verschiedener Hintergründe, Religionen oder Werthaltungen ein Zuhausefühlen zu schaffen. Bildung wird hier als Öffnung zur Welt begriffen.

Dabei geht es nicht um naive Idealisierung. Die üblichen Probleme der Pubertät, die Verletzungen des Heranwachsens sind vorhanden. Und auch Herr Bachmann wird mal streng und lässt etwa am Ende einer Stunde die Jugendlichen so lange eine Minute lang schweigen, bis alle mitziehen. Aber das gehört eben zu einer allumfassenden Beschäftigung mit dem Menschen. Und so packt Herr Bachmann beim Elterngespräch auch mal die Gitarre aus, wird bei der gemeinsamen Weihnachtsfeier "Knockin' on Heaven's Door" intoniert oder auch mal eine Stunde in den Bäumen sitzend abgehalten.

All das dokumentiert Maria Speth mit unsichtbarer Kamera. Keine formalen Einordnungen werden gegeben, keine "Experten" kommen zu Wort, nur selten werden Jugendliche kurz in ihrer privaten Umgebung gezeigt. Im Wesentlichen ist man als Zuschauer Teil der Klasse, Teil der Gruppe, die als Summe all ihrer Individuen verstanden wird. Und so wird ein langer Film eine kleine Heldengeschichte. Und ein Dokument des Erwachsenwerdens im Heute.

(S E R V I C E - www.berlinale.de/de/programm/202104498.html)