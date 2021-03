71. Berlinale - "It's a Sin": Serienhumor aus der vorigen Pandemie

"Queer as Folk"-Macher Russell T Davies präsentiert am Festival neue Serie aus dem London der beginnenden Aids-Epidemie (Von Martin Fichter-Wöß/APA)

Mit "Queer as Folk" schrieb Russell T Davies schwule Fernsehgeschichte und feierte zuletzt mit "Years & Years" einen weiteren TV-Erfolg. Nun legt der Brite als Showrunner mit "It's a Sin" die nächste Serie vor - die bei der laufenden Online-Berlinale Premiere feierte und in eine Zeit der grassierenden Pandemie entführt, in der die Gesellschaft zwischen Hygienepanik und Negierung changiert: Die Aids-Krise in Großbritannien.

Im Zentrum von "It's a Sin" steht das London der frühen 80er Jahre - ein Anziehungspunkt für viele junge schwule Männer aus dem ganzen Land. So kommt der lebensfrohe Ritchie (Olly Alexander) von der entrischen Isle of Wight ebenso in die Großstadt wie die graue Maus Colin (Callum Scott Howells) aus Wales. Ritchie haut sich ins Schauspielstudium, während Colin bei einem kryptohomosexuellen Herrenschneider in die Lehre geht, wo er unter anderem seinen Kollegen Henry ("How I met your Mother"-Star Neil Patrick Harris) kennenlernt. Auch Roscoe (Omari Douglas) zieht nach London, während seine nigerianischen, tiefgläubigen Eltern sogar die Geister beschwören, um ihn von seinen zu "erlösen".

Es dauert nicht lange, und im exzessiven Nachtleben der unbeschwerten Zeit vor Aids lernen sich alle Beteiligten kennen. Noch Fag Hag Jill (Lydia West) dazu, und die queere Party-WG unter dem Label "Pink Palace" steht. Doch während die Protagonisten in ihr neues Leben aufbrechen, sich von spießigen Eltern und konservativen Arbeitgebern emanzipieren, schleicht sich langsam das tödliche Virus in ihre Lebensrealität. Und die Ungläubigkeit, das Negieren, die Verschwörungstheorien haben nicht lange Bestand, als die ersten Freunde sterben.

So scheint die Zeit der problemfreien Promiskuität, der Sorglosigkeit bald vorüber. Und doch schildert Autor Russell T Davies seine polyzentrische Geschichte, die viele Charakteren Raum bietet, nicht als düsteres Aids-Drama, sondern durch und durch humorvoll mit feinem Witz ohne Bruhaha-Scherze. Gerade in der Zeit der nächste Pandemie ein lohnenswerter Rückblick.

(S E R V I C E - www.berlinale.de/de/programm/202111431.html)