71. Berlinale - "Language Lessons" als Kammerspiel in Coronazeiten

Mit sparsamen Mitteln lässt der US-Film aus einem Onlinespanischkurs eine platonische Freundschaft entstehen

Will schenkt seinem Ehemann Adam (Mark Duplass) einen Onlinesprachkurs für Spanisch. Als Will stirbt, wird Adams Internetlehrerin Carino (Natalie Morales) über den Bildschirm zur Stütze bei der Aufarbeitung des Verlusts. Später gibt er ihr Halt. Der US-amerikanische Film "Language Lessons", in der Sektion "Berlinale Special" beim Filmfestival zu sehen, zeigt, wie sich berührende Filme auch in Zeiten von Corona produzieren lassen.

Dabei sind die Gefahren eines solchen Unterfangens nicht zu unterschätzen: Eineinhalb Stunden, die fast ausschließlich aus Videochat bestehen, müssen erst einmal so aufgearbeitet werden, dass keine Langeweile entsteht. Zumal dem Kameraauge jenes im Laptop entspricht, also Fahrten und Schwenks wegfallen. Zudem ereignet sich wenig Handlung, die sich visualisieren lässt. Und letztlich entwickelt sich zwischen beiden eine platonische Liebe, ein Gefühl, das sich auf der an Sex und große Liebe gewöhnten Leinwand nicht einfach modellieren lässt.

Doch das Kunststück gelingt den beiden Protagonisten, die auch die Filmemacher sind, durch überzeugende Darstellung ebenso wie durch Abwechslung in den Sprechsituationen, dem Hintergrund, dem Wechsel von Innen- und Außenaufnahmen. Wer leise Töne mag, das Lesen in Gesichtern, eine sich langsam entwickelnde Intimität zwischen zwei Menschen, die sich in mitunter hilfloser Mimik oder sparsamen Gesten verrät, der ist in "Language Lessons" gut aufgehoben. Lediglich die sentimentale Musik wie aus dem Wellnessbad, mit der manche Szenen unterlegt sind, erscheint verzichtbar. Besonders berührend wirkt der Streifen hingegen, wenn der wohlhabende Adam am Klavier in seinem Anwesen in Oakland und die bescheiden lebende Carino auf der Gitarre in ihrem Garten in Costa Rica gemeinsam "Happy Birthday" intonieren.

Da die beiden Darsteller auch das Drehbuch geschrieben haben und Morales zudem Regie führt, kann von einem minimalistischen Projekt gesprochen werden, das aber durch seine scharfe Beobachtung der Charaktere zu einer feinfühlig konstruierten Geschichte wird. Sie möglichst authentisch zu erzählen, kann zur hohen Kunst werden. Bei dieser zarten Annäherung einer unspektakulären Internetfreundschaft dabei zu sein, ist lohnenswert.

