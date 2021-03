71. Berlinale - "Memory Box" als Aufarbeitungsreise ins Gestern

Der libanesische Bürgerkrieg wird in diesem Wettbewerbsbeitrag zur Büchse der Pandora für eine junge Kanadierin (Von Stefan May/APA

Mitten in die Weihnachtsvorbereitungen platzt der Postbote mit einer Riesenschachtel: Es sind die Erinnerungen an eine ferne Vergangenheit, die die Mutter Maia (Rim Turki) einst der fernen Freundin in Paris aus dem Libanon geschickt hatte. Eine Büchse der Pandora öffnet sich in "Memory Box", einem französisch-libanesisch-kanadisch-katarischen Film, der im Wettbewerb der diesjährigen Berlinale läuft.

Die Box trifft ein, nachdem die Freundin von Maia verstorben ist. Da die Mutter ihrer Tochter Alex (Paloma Vauthier) nie über ihre Jugend im Libanon erzählt, schleicht Alex nächtens zur versteckten Box und erfährt beim heimlichen Durchforsten der Briefe, was ihr die Mutter bisher verschwiegen hat. Die Schachtel ist eine Multimediabox, denn minutiös hat die damals heranwachsende Maia der vor dem libanesischen Bürgerkrieg nach Frankreich geflohenen Liza von daheim berichtet: Auf Fotos, in Briefen, mit Zeitungsausschnitten, auf Audiokassetten.

So wie heute ihre Tochter mit dem Handy, fing Maia damals alles mit der Kamera ein, Schnappschüsse im Stakkato eines Daumenkinos. Ebenso fiebrig, wie Alex jetzt für Facebook, dokumentierte sie damals alles um sich herum. "Was immer kommen mag, ich werde Fotografin", schreibt sie einmal der Freundin. Doch dauerte die Übermittlung länger als in den sozialen Medien, über die Alex ihre Funde in der Memory Box, aber auch die eigene Ratlosigkeit und Aufgewühltheit umgehend ihren Freunden kommuniziert.

Maia dokumentiert in ihren Briefen eine Jugend der 80er Jahre vor der Kulisse von Krieg, vor den von Einschüssen gesprenkelten Ruinen Beiruts. Die erste Liebe, Ausgelassenheit trotz Schüssen und Bombardements, erste Zigaretten, das Daheim als Rückzugsort, trotz Sandsackstellungen vor dem Fenster. Die Jugendlichen treffen sich zwischen Freud und Leid im Kino. Daheim trauern die Eltern um den getöteten Bruder Maias, der pazifistisch gesinnte Vater zerbricht daran.

Der Film ist klug erzählt, aber auch klug montiert: Die Regisseure Joana Hadjithomas und Khalil Joreige verknüpfen intelligent gestern und heute, lassen aus vergilbten Fotos von damals Szenen entstehen, lehren die alten Bilder zu laufen, über den Albumrand hinaus.

Dabei entsteht eine Dokumentation aus ungewohnter Perspektive. Auch wenn die Geschichte vom Kind, das hinter die mütterlichen Geheimnisse aus der Vergangenheit kommen will, nichts Neues ist, so ist die Darstellung des Alltags im Überlebenskampf auf besondere Art geschildert: Die Zermürbung der Menschen durch nicht enden wollende Bombardements aus der Sicht eines Mädchens mit Träumen und Wünschen, das den eigenen Tod in der Kalkulation hat. Zudem erzählt der Film aus der Perspektive einer christlich-arabischen Familie und ist darüber hinaus ein sehr weiblicher Film, stehen doch Großmutter, Mutter und Tochter im Mittelpunkt der Geschichte.

Es ist meist dunkel in "Memory Box", mehr Nacht als Tag, mehr Winter als Sommer. Doch zum Schluss kann Alex den Wunsch ihrer Großmutter erfüllen: Mittels Handyfoto ihr die Sonne über Beirut zu übermitteln.

