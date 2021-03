71. Berlinale - "Nelly Rapp - Monster Agent" über harmlose Vampire

In der schwedischen Fantasy findet ein selbstbewussten Mädchen zu einer differenzierten Betrachtung des jeweils anderen (Von Stefan May/APA)

Nelly ist ein unerschrockenes Mädchen, Gruseliges fasziniert es. Als der Vater Nelly für ein paar Tage zu einem befreundeten Paar in ein entlegenes Landhaus bringt, inspiziert sie zuerst den Keller. Der schwedische Film "Nelly Rapp - Monster Agent" der Regisseurin Amanda Adolfsson ist allerdings nicht so angelegt, dass er Kindern schlaflose Nächte bereiten könnte. Er läuft in der Berlinale-Sektion "Generation".

Verborgene Türen, geheime Räume, flackerndes Licht: die üblichen Ingredienzien zum Horrorgrusel. Im Keller entdeckt die furchtlose Nelly (Matilda Gross) prompt, dass die beiden Gastgeber Jäger des Bösen, sogenannte Monsteragenten sind, die die Welt von den schrecklichen Kreaturen befreien wollen. Das möchte nun Nelly auch, zumal sie erfährt, dass auch ihre verschwundene Mutter früher eine solche Agentin war.

Doch sie wird nicht zugelassen, als die zwei Hausherren Lena-Selva und Hannibal eine Konferenz der Monsteragenten einberufen. Es herrscht Monsteralarm. Die Agenten machen sich auf die Jagd nach den Monstern, die sich immer häufiger unter die Menschen mischen und dort Unheil anrichten. Nelly macht es auf eigene Faust und gerät prompt an ein Monster, die Frankensteinerin Roberta und freundet sich mit ihr an.

Die Monsterjagd gerät für Erwachsene ein wenig albern, mag aber von Kindern als lustig empfunden werden, wenngleich so manche Andeutung, manches Accessoire nur von denen verstanden wird, die sich mit im düsteren Fantasy-Genre gut auskennen. Unterdessen überredet Nelly Roberta, die das Herz eines Konditors in sich trägt, ein Café zu eröffnen und hilft ihr bei der Dekoration und mit den Einladungen der Monster. Tatsächlich kommen sie auch zahlreich: Werwölfe, Trolle, Vampire, Geister, Frankensteiner - die ganze Palette. Heut' ist Zombie-Ball.

Sie sind schrecklich anzuschauen, haben runzelige Gesichter oder blutige Münder, steife Gliedmaßen oder ein Messer im Bauch. Grundsätzlich sind sie aber friedlich gestimmt. Und so sieht sich Nelly vor die Entscheidung gestellt, auf welche Seite sie sich schlagen soll.

Schließlich wird allgemein akzeptiert, dass keine Jagd auf andere gemacht werden darf. Dass jenen, die außerhalb der Norm sind, nicht die Existenz abzusprechen ist. Die Regisseurin traut offenbar der Handlung nicht, dass ihr moralischer Appell auch ankommt und lässt zusätzlich eigens formulieren, was man gerade noch durchgehen lassen kann. Jedenfalls gilt: Monster sind auch nur Menschen.

