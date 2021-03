71. Berlinale - "Night for Day": Nächtliches Essay aus der Secession

Multimediakünstlerin Emily Wardill beim Festival mit einem vergangenes Jahr für die Wiener Secession geschaffenen Bildessay vertreten (Von Martin Fichter-Wöß/APA)

Das österreichische Filmschaffen ist bei der heurigen Sonderausgabe der Berlinale 2021, die am gestrigen Montag mit einer brancheninternen Onlineausgabe startete, rar gesät. Mit Spannung wird die Premiere von David Schalkos neuer Serie "Ich und die Anderen" erwartet. Zuvor feierte aber mit Emily Wardills "Night for Day" noch eine portugiesisch-österreichische Koproduktion ihre kunstvoll verschwurbelte Premiere im Forum Expanded.

Entstanden ist das visuelle Essay, bei dem Bild- und Tonebene vollends voneinander entkoppelt sind, für Wardills Ausstellung in der Wiener Secession im vergangenen September. Die in Lissabon lebende Britin konstruierte damals eine Installation, die zum Teil aus "Night for Day" bestand. Für ihren 45-Minüter verschneidet Wardill drei Interviews miteinander, setzt diese in eine letztlich fiktive Beziehung zueinander.

Zum einen vernimmt man die Stimme von Isabel do Carmo, einer Widerstandskämpferin zur Zeit des portugiesischen Faschismus vor 1974, die vom revolutionären Kampf und der Vision einer marxistischen Gesellschaft erzählt. Zum anderen hört man zwei junge Start-Up-Gründer über ihre Software sprechen, die bewegte Bilder automatisch erkennen soll. In Form des reinen Voice-over, entsteht im Kopf des Zuschauers gleichsam eine Generationenfolge, in der die Utopie einer Freiheit der Gesellschaft den Visionen der Techniker von heute gegenübergestellt wird, denen die Politik nach Eigenaussage zu kompliziert ist.

Diesen Stimmen collagiert Wardill Bildfragmente hinzu, die aus nächtlichen Eigenaufnahmen, Filmausschnitten, Architekturimpressionen bestehen. In der Bild-Ton-Schere geht es dem Betrachter wie der Software, indem man Muster im zunächst arbiträr Erscheinenden sucht, Beziehungen und Abstoßungen zwischen dem Gesehenen und dem Gehörten konstruiert. Licht ins Dunkel gleichsam.

