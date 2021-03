71. Berlinale: "Night Raiders" als Parabel auf mehreren Ebenen

Mutter und Tochter stellen sich in der dystopischen Erzählung einem Militärregime entgegen (Von Stefan May/APA)

ACHTUNG - SPERRFRIST: DIESE MELDUNG DARF NICHT VOR DER OBEN ANGEFÜHRTEN SPERRFRIST VERÖFFENTLICHT WERDEN! EINE VORZEITIGE VERÖFFENTLICHUNG KANN ZU (MEDIEN)RECHTLICHEN PROBLEMEN FÜHREN UND DIE FRÜHZEITIGE BERICHTERSTATTUNG DER APA ÜBER GESPERRTE INHALTE ZUKÜNFTIG EMPFINDLICH EINSCHRÄNKEN

2043, nicht weit hin bis zu diesem Datum, und doch hat sich die Welt gewaltig verändert: Nordamerika ist nach einem Bürgerkrieg zu einem großen Teil ein Militärstaat geworden. Die Regierung trennt Kinder von ihren Eltern, um sie in eigenen Akademien nach Staatsdoktrin zu erziehen. Eine indigene Frau kämpft in "Night Raiders", der Premiere in der Berlinale-Sektion Panorama feiert, um ihr Kind, doch es geht auch um das eigene Volk und sein Land.

Jahrelang konnte Niska (Elle-Máijá Tailfeathers) vom Volk der Cree sich und ihre Tochter Waseese (Brooklyn Letexier-Hart) in der Wildnis verstecken. Schließlich flieht sie aber mit ihr in die Stadt, um nicht entdeckt zu werden. Dennoch muss sie das Kind den Militärs überlassen, schließt sich aber einer Untergrundorganisation ihres Volkes an, um die Tochter aus dem staatlichen Erziehungsheim zu befreien. Diese leistet unterdessen inneren Widerstand gegen Gehirnwäsche und Indoktrination und stärkt in sich übernatürliche Kräfte, die letztlich, nach der Befreiung, ihr und ihrem Volk helfen.

In kalten düsteren Farben wird dieses Nachkriegsamerika porträtiert. Die Menschen leben in zerschossenen Hochhäusern, vegetieren hinter Pappkartons und betreiben in behelfsmäßigen Käfigen dürftigen Handel. Es sind gruselige Einstellungen einer heutigen Skyline, über die wie eine Schablone Spuren des Krieges - Bombardements, Einschüsse, Brände und Armut im Gefolge - gelegt sind. So könnte es im Handumdrehen in unseren Breiten aussehen, wenn wir nicht aufpassen, suggerieren die Bilder.

Angst geht um, es wird geflüstert und durch gesprungene Scheiben geblinzelt. Autowracks glosen, im Hintergrund fallen immer wieder Schüsse, und die allgegenwärtigen Drohnen schwärmen überwachend über dem Staat.

Es ist zu hoffen, dass "Night Raiders" kein prophetischer Film ist, wohl aber eine Warnung an die Welt, dass nichts so bleiben muss, wie man es jahrzehntelang gewohnt ist. Nach einer US-Präsidentschaft von Donald Trump ist wohl nichts mehr undenkbar. Und vielleicht klingt der Name der Diktatur, "Emerson State", nicht nur zufällig wie "Amazon State".

Danis Goulet, die Regisseurin der kanadisch-neuseeländischen Produktion, hat einen Film über starke Frauen gemacht, die sich auch nicht von massenhaft auftretenden Uniformen einschüchtern lassen. Es ist gleichzeitig ein Science-Fiction-Thriller mit politischer Warnung. Und es ist eine Parabel auf den Kampf der indigenen Ureinwohner um ihre Territorien, eine Wiederholungsschleife der First Nations in Amerika.

(S E R V I C E - www.berlinale.de/de/programm/202103899.html)

* Bitte S P E R R F R I S T beachten *