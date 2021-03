71. Berlinale - "North by Current": Vielstimmige Familienaufstellung

Regisseur Angelo Madsen Minax porträtiert seine mormonische Familie nach der eigenen Transition und dem Tod seiner Nichte (Von Martin Fichter-Wöß/APA)

Das vielstimmige, vielbebilderte Porträt einer Familie - dies stellt "North by Current" von Regisseur Angelo Madsen Minax dar. Der Filmemacher hat für diese höchstpersönliche Arbeit seine eigene mormonische Familie über fünf Jahre mit der Kamera begleitet und mischt diese Beobachtungen, Gespräche, Impressionen mit alten Heimvideos und einem Voice-over-Dialog mit seiner toten Nichte. Eine ungewöhnliche Familienaufstellung, die nun bei der Berlinale Premiere feierte.

Zu erzählen gibt es viel aus dem Leben dieser Familie, die im kalten Michigan lebt. Drei Jahre vor dem Beginn des Filmes verstarb Angelo Madsen Minax' kleine Nichte Kalla - ob an Misshandlung oder eines natürlichen Todes bleibt offen. Zumindest werden Schwester Jesse und ihr Partner David von den Behörden verdächtigt.

Schließlich hatte Jesse bereits in der Jugend mit Suchtproblemen zu kämpfen und sucht nun Stabilität darin, auch nach dem Tod von Kalla ein Kind nach dem anderen zu bekommen. Unterdessen öffnet sich Angelos Mutter zunehmend vor der Kamera. Dabei dreht sich vieles um den Prozess der Mannwerdung des Regisseurs, der einst als Mädchen geboren wurde. Und das in einer Mormonenfamilie.

Dabei sind die Diskurse nicht besonders emotional, auch wenn Themen wie Gewalt, Transsexualität oder Depression behandelt werden. Und dennoch steht am Ende dank der bewussten Beschäftigung vor der Kamera so etwas wie eine Aussöhnung der Familie mit sich selbst. Und das persönliche Essay "North by Current" legt Zeugnis davon ab.

(S E R V I C E - www.berlinale.de/en/programme/202103762.html)