71. Berlinale - "Petite Maman": Im Resonanzraum der Seele

Céline Sciamma legt mit ihrem Wettbewerbsbeitrag eine psychologische Parabel über Verlust und Erinnerung vor (Von Martin Fichter-Wöß/APA)

Freud à la francaise: Die französische Regisseurin Céline Sciamma, zuletzt in Cannes für ihr "Porträt einer jungen Frau in Flammen" als Drehbuchautorin geehrt, legt bei der aktuellen Online-Berlinale eine Psychoparabel über Verlust, Erinnerung und Generationentrauer vor. "Petite Maman" heißt ihr Wettbewerbsbeitrag, der in herbstlicher Atmosphäre eine Mutter-Tochter-Beziehung als tiefenanalytische Metapher erzählt. Ein ebenso kompaktes wie symbolhaftes Kammerspiel.

In dessen Zentrum steht die achtjährige Nelly (Joséphine Sanz), die mit ihrer Mutter Marion (Nina Meurisse) und dem unbenannten Vater (Stéphane Varupenne) nach dem Tod der Großmutter deren Haus ausräumt. Während die Eltern die Dinge der Vergangenheit entsorgen, spielt Nelly im Wald an jenem Platz, an dem ihre Mutter einst ein Baumhaus baute.

Dann reist Mutter Marion eines Tages und ohne Verabschiedung unvermittelt ab. Nelly bleit mit dem weiterhin nur als Stichwortgeber dienenden Vater alleine zurück und trifft im Wald ein Mädchen (Joséphines Zwillingsschwester Gabrielle Sanz), das ihr bis aufs Haar gleicht - und den Namen Marion trägt. Auch wohnt die kleine Marion in einem identen Haus wie das von Nellys Großmutter, in dem Nellys Mutter einst aufwuchs.

Den beiden Mädchen wird alsbald bewusst, dass sie in diesem Moment als Mutter und Tochter über die Zeiten hinweg verbunden sind. Und dass sich ihnen dadurch die Chance eröffnet, unausgesprochene Ängste auf Augenhöhe als Kinder miteinander zu besprechen, was ihnen in der hierarchischen Konstellation einer erwachsenen Mutter mit ihrem Kinde ungeachtet aller Liebe verwehrt bleibt.

Das neue Kammerspiel der 42-jährigen Sciamma hat in seiner reifen Grundhaltung beinahe die Anmutung eines Alterswerks, das die Phase im Leben des Menschen reflektiert, in der dieser sich des Verlusts und der Endlichkeit der Dinge bewusst wird. Vor allem Nelly-Darstellerin Joséphine Sanz erleuchtet diesen Erfahrungshorizont mit großer Ernsthaftigkeit und Reife, ohne dabei altklug zu erscheinen. Sie trägt die Parabel im Alleingang.

Bei aller tiefenpsychologischen Aufladung steht in "Petite Maman" der symbolischen Narration ein letztlich unaufgeregter Naturalismus des Sujets gegenüber. All dies ist von Kamerafrau Claire Mathon in herbstsatte Bilder gekleidet. Der Herbstwald wird so zum Resonanzraum der Seele.

