71. Berlinale: Rumänische Produktion holt den Goldenen Bären

"Bad Luck Banging or Loony Porn" als bester Film geehrt - Schauspielpreis an Maren Eggert für "Ich bin dein Mensch" - Ungar Denes Nagy ist bester Regisseur

Die rumänische Satire "Bad Luck Banging or Loony Porn" (Babardeală cu bucluc sau porno balamuc) ist der Gewinner der Berlinale 2021. Der Goldene Bär für den besten Film wurde dem Werk von Radu Jude am Freitagmittag in einer Onlinekonferenz von der internationalen Jury zugesprochen. Als bester Regisseur wurde indes der Ungar Denes Nagy für "Natural Light" (Természetes fény) mit einem Silbernen Bären geehrt.

Und auch Maren Eggert kann sich über einen Silber-Bären für die beste schauspielerische Leistung freuen, die heuer nicht mehr nach Geschlecht getrennt vergeben wurde. Die Deutsche wurde für ihre Rolle einer Wissenschafterin in Maria Schraders "Ich bin dein Mensch" gewürdigt. Der Große Preis der Jury und damit ein weiterer Silberner Bär ging hingegen nach Japan, wurde hiermit doch Ryusuke Hamaguchis Dialogdrama "Guzen to sozo" bedacht. Offiziell übergeben werden die Preise dann beim zweiten, publikumsoffenen Teil der Berlinale im Juni dieses Jahres.

(S E R V I C E - www.berlinale.de)