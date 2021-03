71. Berlinale: Spannung vor den großen Bären und erste kleine Preise

Die Preisträger der heurigen Ausgabe sollen am Freitag via Aussendung verkündet werden - Erste Auszeichnungen stehen aber bereits fest

Langsam steigt die Spannung bei dem im typischen Berliner Duktus bereits als "Sofa-Berlinale" titulierten Filmfestival: Am morgigen Freitag um 12 Uhr werden via Aussendung die Gewinner der Goldenen und Silbernen Bären 2021 bekannt gegeben. Kleinere Auszeichnungen indes wurden bereits am heutigen Donnerstag verkündet.

So hat die Jury der Sektion "Generation" bereits über die entsprechenden Preise entschieden. Der Große Preis der Internationalen Jury für den Besten Film im Wettbewerb "Generation Kplus" geht an die chinesische Coming-of-Age-Produktion "Han Nan Xia Ri" (Sommerflirren) von Han Shuai. Bei "Generation 14plus" kann sich indes der Schweizer Regisseur Fred Baillif für sein Werk "La Mif" (The Fam) über den Großen Preis freuen.

Und auch unter den Kurzen gibt es alles andere als lange Gesichter: Der Goldene Bär für den Besten Kurzfilm ging an "Nanu Tudor" (My Uncle Tudor) von Olga Lucovnicova, der Silberne Bär an "Xia Wu Guo Qu Le Yi Ban" (Day Is Done) von Zhang Dalei.

Wer sich am morgigen Freitag indes freuen kann, ist noch offen. 15 Werke sind dabei im Rennen, darunter etwa die charmante Tragikomödie "Ich bin dein Mensch" von Maria Schrader, Daniel Brühls Regiedebüt "Nebenan" nach einem Drehbuch von Daniel Kehlmann oder Celiné Sciammas Psychoparabel "Petite Maman".

In Summe spiegelte die Auswahl für die zweite Festivalausgabe unter Berlinale-Direktor Carlo Chatrian seine Vorliebe für Arthausproduktionen wieder. Was heuer fehlte waren indes US-Filmemacher im Wettbewerb oder der übliche Starglamour. Nachgeholt werden soll das im Sommer bei Teil 2 der Berlinale, die dann die nun einem Fachpublikum gezeigten Filme einer breiten Zuschauerschaft vorstellen will.

(S E R V I C E - www.berlinale.de)