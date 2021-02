71. Berlinale startet ihre besondere Corona-Ausgabe

Von 1. bis 5. März zeigt das Filmfestival online seine heurige Auswahl einem Fachpublikum - Teil 2 für das Publikum soll im Sommer folgen

Heute, Montag, startet die 71. Berlinale ihre Ausgabe 2021. Dabei müssen Filmfreunde allerdings auf volle Kinos und Starglamour am Roten Teppich verzichten, wurde das Filmfestival heuer doch wegen der Coronapandemie in den virtuellen Raum verlegt. Bis Freitag ist für ein Fachpublikum die heurige Filmauswahl online zu sehen, darunter 15 Werke im offiziellen Wettbewerb. Dann werden via Aussendung die Gewinnerinnen und Gewinner der Bären-Preise bekanntgegeben.

Zu den Kandidaten auf einen Goldenen oder Silbernen Bären gehören etwa das Regiedebüt von Daniel Brühl namens "Nebenan" nach einem Drehbuch von Daniel Kehlmann oder die französische Regisseurin Celine Sciamma, zuletzt in Cannes ausgezeichnet, die mit der Parabel "Petite Maman" im Rennen ist. Eher schwach repräsentiert ist heuer das österreichische Filmschaffen. Mit Spannung erwartet wird vor allem die Premiere von David Schalkos Sky-Serie "Ich und die anderen", für die unter anderen Tom Schilling und Mavie Hörbiger vor der Kamera standen. Im Sommer soll dann Teil 2 der Corona-Berlinale folgen - als mehrtägiges Festival für Publikum, im Kino und unter freiem Himmel.