71. Berlinale - "Ted K": Im Kopf des Attentäters

25.000 beschriebene Seiten eines Geisteskranken bilden die Grundlage für "Ted K". Regisseur Tony Stone hat aus den schriftlichen Hinterlassenschaften von Ted Kaczynski, dem 1996 festgenommenen "Unabomber", ein Strudel des Wahnsinns kreiert, einen Blick durch die Augen eines Attentäters. Bei der am Montag angelaufenen Berlinale 2021 ist das visuell und akustisch außergewöhnliche Werk in der Sektion "Panorama" zu sehen.

Ted (lakonisch und ohne überziehende Dramatisierung von Sharlto Copley gespielt), einstmals Universitätsprofessor, lebt mittlerweile isoliert von der Welt in einer winzigen Hütte in den Bergen von Montana. Die moderne Technik ist ihm nicht nur ein Gräuel, sondern schleicht sich als Geißel der Menschheit zunehmend auch in sein Sein. Flugzeuge, Forstmaschinen, Schneemobile - alles dringt mit unerbittlicher Vehemenz des Klangs in seine Welt.

Ted fühlt sich verfolgt. Rache ist die persönliche Konsequenz, die er zieht. Kleine Sabotageakte in seiner unmittelbaren Umgebung sind der Anfang. 16 Briefbomben, die mehrere Menschen töten, sind das Ende. Man ist als Zuschauer Teil dieses Abstiegs in den Wahnsinn, der nie aus der Metaebene, sondern stets in der geschlossenen Welt des Attentäters gezeigt wird.

Regisseur Tony Stone hat dieses in mehrfacher Hinsicht radikale Konzept in stilistisch überzeichnete Bilder gekleidet. Farbsatte Landschaftsaufnahmen dienen als praller Gegenpol zur durchtechnologisierten Gesellschaft. Immer wieder bilden symbolische Impressionen wie Teds kleine Hütte samt einiger Bäume inmitten eines gigantischen Tagebaus visuelle Metaphern.

Auch die maschinellen Geräusche sind analog zur Bildsprache überdimensional aufgeblasen, hämmern sich ebenso ins Hirn der Zuschauer wie in das des Bombers. Der psychedelische Elektrosoundtrack von Blanck Mass steht für diesen Bereich, während klassische Musik für Ted die Gegenwelt und den Fluchtpunkt darstellt. So ist "Ted K" kein gängiges Biopic, sondern ein hypnotisches Psychogramm, das auf eine konventionelle Psychoanalyse verzichtet. Und letztlich der Blick auf das Böse, das in sich völlig schlüssig agiert.

