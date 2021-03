71. Berlinale - "The First 54 Years": Das Trauma der Besatzer

Der israelische Filmemacher Avi Mograbi schildert anhand von erschütternden Zeugenberichten, was Besatzung aus Besatzern macht (Von Martin Fichter-Wöß/APA)

Was bedeutet eine jahrzehntelange Besatzung? Was macht das innerhalb dieser Logik notwendige Unterdrückungssystem mit den Soldaten des Usurpators? Dieser selten gestellten Frage nimmt sich der israelische Filmemacher Avi Mograbi in seinem Dokumentaressay "The First 54 Years - An Abbreviated Manual for Military Occupation" an, das auf der heurigen Ausgabe der 71. Berlinale in der Sektion "Forum" Premiere feiert. Herausgekommen ist eine harte Analyse der Eskalation in Stufen.

Im Herzen dieser "Kurzanleitung zur militärischen Besatzung" stehen die Zeugenaussagen israelischer Veteranen, die von der Organisation "Breaking the Silence" aufgenommen wurden, um das seit über einem halben Jahrhundert andauernde Kapitel der israelischen Geschichte, die Besatzung der palästinensischen Gebiete in der Westbank und im Gazastreifen, zu dokumentieren. Die Männer, alles Ex-Soldaten aus den verschiedenen Jahrzehnten der Besatzung, erzählen letztlich nüchtern, gefasst von ihren Erlebnissen.

Sie berichten, wie es zum Alltag wird, auf Kinder zu schießen, die Häuser von Unschuldigen zu zerstören oder Frauen zu verprügeln. Die verschiedenen Etappen der Eskalation rücken dadurch schmerzlich nahe, werden unverbrämt gezeigt - ohne die politischen Fragestellungen oder die Perspektive der Opfer offensichtlich zu thematisieren. Dieses Grauen wird durch die Traumata der Täter - oftmals wider Willen - indirekt deutlich.

Dass "The First 54 Years" mehr ist als ein reiner Zeugenbericht, ist dem stets politischen Filmemacher Avi Mograbi zu verdanken, der als Erzähler im Stile eines "Märchenonkels" durch den Film führt, den Zuschauer direkt anspricht. Er hat die Zeugnisse in einzelne Kapitel und Unterkapitel unterteilt - in die analytische, untertitelgebende Kurzanleitung zur Besetzung.

Dies gibt seinem Werk den Rahmen, setzt eine gewisse Tonalität des bitter-satirischen Untertons, ohne dabei zynisch zu sein. Tonlose Archivaufnahmen dienen immer wieder als Auszeiten des Erzählflusses, als Zwischenstadien vor dem nächsten trostlosen Kapitel. Am Ende steht die Erkenntnis, dass mit Befolgung des Manuals eine Okkupation letztlich zwar über Jahrzehnte im technischen Sinne erfolgreich sein kann. Aber dass der Preis, den die Besatzergesellschaft zahlt, beinahe ebenso hoch ist wie jener der Opfer.

