71. Berlinale - "Una Película de Policías" über ohnmächtige Exekutive

Zwei Schauspieler schlüpfen in die undankbare Rolle von mexikanischen Ordnungshütern (Von Stefan May/APA)

"Du wirst Sirenen singen hören. Bete, dass sie diese Nacht nicht für dich singen." Der Satz des Gewinners eines Polizei-Poesie-Wettbewerbs steht am Beginn des mexikanischen Beitrags zum Berlinale-Wettbewerb mit dem Titel "Una Película de Policías" ("Ein Polizeifilm"). Regisseur Alonso Ruizpalacios vermischt Realität und Fiktion in einem Film über Selbstvertrauen und Selbstzweifel der mexikanischen Exekutive.

Polizistin Teresa erzählt aus ihrem Alltag, während sie ihren Einsatzwagen durch die Straßen der Stadt lenkt. Sie fährt zu einer Familie, die Frau steht vor der Geburt ihres Kindes. Und weil die Rettung sich trotz Teresas verzweifelten Funkrufen verspätet, wird sie zur Hebamme.

Rasch ist klar, dass es sich um eine fiktive Szene handelt. Ebenso wie jene, als ihr Kollege Montoya den Verkehr regelt. Die beiden sind ein Paar, erzählen zu Hause, warum sie zur Polizei gegangen sind. Oft tut man es, weil der Vater auch dabei war. Sie berichten von der Ausbildung, von den ersten Berufserfahrungen. Und davon, wie sie sich im Dienst gefunden haben. "Liebespatrouille" nennt man bald intern ihre gemeinsamen Einsätze.

Helden oder Außenseiter der Gesellschaft? Zauber der Montur? Montoya wird bei einer Regenbogenparade abgeküsst. Als Teresa wegen nächtlicher Ruhestörung eingreifen will, wird der Wagen beworfen. Den Polizisten wird Geld zugesteckt, sie werden ignoriert oder attackiert. In der Dienststelle kommt es zu sexuellen Übergriffen. Das Adrenalin ist stets auf hohem Niveau, sagen die Uniformierten. Sie haben keine Autorität. Gefährlich in einem Land mit einer der weltweit höchsten Kriminalitätsraten.

Es ist klar, die zwei Polizisten sind nicht echt. In Interviews erzählen die beiden Schauspieler von ihrer Vorbereitung auf die Rollen an der Polizeiakademie, ihre Begegnung mit den anderen Anwärtern. Sie werden gezeigt, als sie sich selbst synchronisieren - ein Film im Film.

Insgesamt ist "Una Película de Policías" eine interessante Montage unterschiedlicher Sequenzen und Stilmittel. Heraus kommt ein Sittenbild der mexikanischen Polizei zwischen Hilflosigkeit und Allmacht. Auch sie ist Teil eines Systems, das bis in die höchsten Etagen korrupt ist und dadurch enorme Ungerechtigkeit produziert. Geringer Verdienst macht anfällig, Druck einflussreicher Politiker auf Vorgesetzte macht gefügig. Es schwingt viel Enttäuschung mit, viel Schicksalsergebenheit.

Niemand hilft ihnen, heißt es einmal über die mexikanischen Polizisten und Polizistinnen. Das ist wohl eine der Kernaussagen des Films, die sich aber erst in den letzten Minuten vollends erschließt. Diese Minuten erklären auch die besondere Konstruktion des Filmprojekts und machen es damit rund und außergewöhnlich.

(S E R V I C E - www.berlinale.de/de/programm/202105725.html)