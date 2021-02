71. Berlinale: Wettbewerb heuer ohne österreichische Bären-Chancen

Vorerst zwei österreichische Filme bei Berlinale Mit "Der Räuber" von Benjamin Heisenberg und "On the Path" von Jasmila Zbanic befinden sich zwei österreichische (Ko-)Produktionen in der ersten Auswahl der Wettbewerbsbeiträge der 60. Berlinale (11. bis 21. Februar 2010). Das gab die Austrian Film Commission (AFC) heute, Dienstag, bekannt.