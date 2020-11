Ein 71 Jahre alter Mann ist am Samstag bei Waldarbeiten in Söll (Bezirk Kufstein) verletzt worden. Er zog nach Angaben der Polizei auf einem Holzplatz mit der Seilwinde einen Baum zum Ablageplatz. Dabei geriet der Baum in Schwingung und traf den Mann am Hinterkopf. Der 71-Jährige blieb bewusstlos liegen. Angehörige leisteten Erste Hilfe, der Verletzte wurde mit dem Hubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen.