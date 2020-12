71-jähriger Wienerin bestohlen - Polizei widerrief Fahndung

Verdächtige sind ersten Ermittlungen zufolge nicht die Täter

Nach der Veröffentlichung von Lichtbildern zweier Verdächtige, die eine 71-jährige Frau bestohlen haben sollen, haben sich die beiden Personen am Montag bei der Polizei in Wien-Landstraße gemeldet. Es dürfte sich aber nach ersten Ermittlungen nicht um die tatsächlichen Täter handeln. Die Polizei widerrief daraufhin die Fahndung nach ihnen.

Der 71 Jahre alten Frau wurde vor zwei Monaten die Brieftasche gestohlen. Mit der erbeuteten Bankomatkarte wurden dann mehrere tausend Euro abgehoben. Wie die Landespolizeidirektion am Montag mitteilte, dürften die Pensionistin am 15. Oktober in Wien-Landstraße bei Geldgeschäften in einer Bankfiliale beobachtet worden sein.