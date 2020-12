71-jähriger Wienerin mehrere tausend Euro gestohlen

Fahndung nach zwei unbekannten Tätern läuft

Die Wiener Polizei sucht nach zwei Unbekannten, die vor zwei Monaten einer 71 Jahre alten Frau die Brieftasche gestohlen und mit der erbeuteten Bankomatkarte mehrere tausend Euro gestohlen hatten. Wie die Landespolizeidirektion am Montag mitteilte, dürften die Täter die Pensionistin am 15. Oktober in Wien-Landstraße bei Geldgeschäften in einer Bankfiliale beobachtet haben. In weiterer Folge entwendeten sie in einem unbeobachteten Moment ihr die Börse aus ihrer Handtasche.

Eine halbe Stunde später behoben die Täter bei einem Bankomaten am Stephansplatz mehrere tausend Euro. Vermutlich hatte sich der Code zur Karte in der Brieftasche befunden. Die Täter wurden beim Geldeinstreifen von einer Überwachungskamera gefilmt, die Bilder wurden am Montag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft veröffentlicht. Hinweise zur Ausforschung der Verdächtigen werden unter der Telefonnummer 01-31310-58222 an das Kriminalreferat Landstraße erbeten.