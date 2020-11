Stürzte über Böschung

Ein 73-jähriger Mountainbiker hat sich am Mittwoch in Innsbruck bei einem Unfall schwere Verletzungen am Brustkorb zugezogen. Der Mann fuhr auf der Nordkette entlang des sogenannten Roßfallwegs talwärts, als er rund 35 Meter über eine Böschung stürzte. Schließlich kam er an einem Hang zu liegen. Der 73-Jährige wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber mittels Tau geborgen und in die Innsbrucker Klinik geflogen.