74-jähriger Landwirt in OÖ tödlich bei Arbeiten am Anhänger verletzt

Mit Kopf zwischen Ladefläche und Fahrgestell eingeklemmt

Bei Arbeiten in seinem Geräteschuppen in Bachmanning (Bezirk Wels-Land) hat sich ein 74-Jähriger Freitagvormittag tödliche Verletzungen zugezogen. Der Landwirt werkte an einem nicht mehr zum Verkehr zugelassenen Einachsanhänger. Als er im Bereich des Fahrgestells hantierte, kippte die aufgestellte Ladefläche nach unten. Dabei wurde der Altbauer mit dem Kopf zwischen Ladefläche und Fahrgestell eingeklemmt. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät, informierte die Polizei.