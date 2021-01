74. Locarno Festival rückt Alberto Lattuada in den Fokus

Filmfestspiele finden heuer von 4. bis 14. August statt

Das 74. Locarno Film Festival, das heuer in einer noch nicht fixierten Form von 4. bis 14. August stattfinden soll, widmet seine Retrospektive dem italienischen Filmemacher Alberto Lattuada. Damit nehme man eine "wichtige, aber oft unterschätzte Figur" in den Fokus, so die Veranstalter. Präsentiert werden soll die komplette Filmografie des 2005 verstorbenen Lattuada, der etwa bekannt ist für die Literaturverfilmung "Il mulino del Po" (1949) oder "La cicala" aus 1980.

