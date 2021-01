74 Prozent haben für heuer Frühjahrsputz auf der Agenda

Je die Hälfte säubert im Team und allein - Umfrage in Österreich, Deutschland und der Schweiz - Zankapfel schmutzige Toilette

Drei von vier Österreichern, Deutschen und Schweizern haben für 2021 einen Frühjahrsputz auf der Agenda. Das hat zumindest eine Umfrage ergeben, die "Marketagent" im Auftrag des Schweizer Putzmittelherstellers "durgol" unter 2.300 Menschen repräsentativ in den drei Ländern durchgeführt hat. Je knapp eine Hälfte der Frühjahrsputzwilligen will die Reinigungsarbeiten allein (45 Prozent) oder im Team (48 Prozent) erledigen.

Überraschend empfand "durgols" PR-Agentur, dass vor allem Frauen (59 Prozent) den Frühjahrsputz im Alleingang bewältigen. Neben der hohen Zahl von Einzelhaushalten in allen drei Ländern - ein Hauptgrund für die Soloreinigung - gaben 35 Prozent der befragten Frauen in Mehrpersonenhaushalten an, dass andere Personen in ihren Haushalten nicht putzen wollen oder können. Von allein putzenden Männern in Mehrpersonenhaushalten wurde dieser Grund nicht einmal von jedem zehnten genannt (neun Prozent). Am häufigsten reinigen übrigens die Deutschen (28 Prozent) im Ländervergleich allein, weil sie meinen, selbst am gründlichsten zu sein. Bei den Österreichern waren es 21, bei den Schweizern 18 Prozent.

In Österreich zeigte sich fast jede fünfte befragte Frau (17 Prozent) mit der Aufteilung der Putztätigkeiten unzufrieden, bei den österreichischen Männern waren es fünf Prozent. In Deutschland äußerten sich 15 Prozent der Frauen und acht Prozent der Männer in dieser Richtung.

Ein durchaus erkleckliches Streitthema scheint das unterschiedliche Sauberkeitsbedürfnis zu sein. 22 Prozent der Befragten in allen drei Ländern waren mit der Häufigkeit des Putzbeteiligung ihrer Partner unzufrieden. Kritisch äußerten sich 33 Prozent der befragten Frauen, aber nur elf Prozent der Männer. Die meisten Diskussionen werden um verschmutzte Toiletten geführt, 46 Prozent der Österreicher, 44 Prozent der Deutschen und 41 Prozent der Schweizer nannten das WC. Dann folgten das schmutzige Geschirr und die herumliegende gebrauchte Wäsche.