Frau erlitt schwere Kopfverletzungen

Eine 75-jährige Frau ist am Mittwochabend in Aldrans (Bez. Innsbruck-Land) auf einem Schutzweg schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei dürfte eine 58 Jahre alte Pkw-Lenkerin die Fußgängerin übersehen haben. Das Unfallopfer wurde nach der Erstbehandlung durch eine Notärztin in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.