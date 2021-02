78. Golden Globes: Die wichtigsten Nominierungen

Hollywoods Auslandspresse hat am Mittwoch die Nominierungen für die 78. Golden Globes bekanntgegeben. Die Preise sollen am 28. Februar verliehen werden. Nominiert in den wichtigsten Film-Sparten sind:

BESTES FILMDRAMA "The Father" "Nomadland" "Mank" "The Trial of the Chicago 7" "Promising Young Woman"

BESTE KOMÖDIE/MUSICAL "Borat Subsequent Moviefilm" "Hamilton" "Music" "Palm Springs" "The Prom"

BESTER SCHAUSPIELER FILMDRAMA Riz Ahmed ("Sound of Metal") Chadwick Boseman ("Ma Rainey"s Black Bottom") Anthony Hopkins ("The Father") Gary Oldman ("Mank") Tahar Rahim ("The Mauritanian")

BESTE SCHAUSPIELERIN FILMDRAMA Viola Davis ("Ma Rainey"s Black Bottom") Andra Day ("The United States vs. Billie Holiday") Vanessa Kirby ("Pieces of a Woman") Frances McDormand ("Nomadland") Carey Mulligan ("Promising Young Woman")

BESTER SCHAUSPIELER KOMÖDIE/MUSICAL Sacha Baron Cohen ("Borat Subsequent Moviefilm") Dev Patel ("David Copperfield – Einmal Reichtum und zurück") Andy Samberg ("Palm Springs") Lin-Manuel Miranda ("Hamilton") James Corden ("The Prom")

BESTE SCHAUSPIELERIN KOMÖDIE/MUSICAL Maria Bakalova ("Borat Subsequent Moviefilm") Kate Hudson ("Music") Michelle Pfeiffer ("French Exit") Rosamund Pike ("I Care a Lot") Anya Taylor-Joy ("Emma")

BESTER NICHT-ENGLISCHSPRACHIGER FILM "Der Rausch" (Dänemark) "La Llorona" (Guatemala) "Du hast das Leben vor dir" (Italien) "Minari" (USA) "Wir beide" (Frankreich)