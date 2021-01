78. Golden Globes: Jane Fonda wird für Lebenswerk geehrt

Oscar-Preisträgerin erhält bei Verleihung am 28. Februar Cecil B. DeMille Award

Die amerikanische Schauspielerin und Aktivistin Jane Fonda (83) wird bei den 78. Golden Globes für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Die Oscarpreisträgerin wird bei der Verleihung am 28. Februar den Cecil B. DeMille Award erhalten, teilte die für die Verleihung zuständige The Hollywood Foreign Press Association (HFPA) am Dienstag mit.

Fonda, die für ihre Erfolge bereits mit zwei Oscars und sieben Golden Globes geehrt wurde, wurde mit Filmen wie "Barbarella" oder "Klute" zu einem der größten Filmstars der 1960er und 1970er Jahre. Zuletzt erschien sie in der Netflix-Serie "Grace and Frankie". Die Schauspielerin ist außerdem seit Jahrzehnten politisch aktiv. In den 70er-Jahren war sie eine der bekanntesten Kämpferinnen gegen den Vietnamkrieg. Aktuell engagiert sie sich für den Klimaschutz.