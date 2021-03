78-jähriger Linzer gab bei Waffenüberprüfung Schuss ab

Projektil schlug 1,5 Meter neben Polizisten ein - "sorgloser Umgang" mit Pistole

Ein 78-jähriger Linzer hat am Mittwoch bei einer Waffenüberprüfung durch die Polizei unabsichtlich einen Schuss aus einer Pistole abgegeben. Das Projektil schlug rund 1,5 Meter neben einem der Beamten im Waffenschrank ein, durchschlug diesen und blieb in der Wand stecken. Die Exekutive führte in einer Presseaussendung "sorglosen Umgang" des Mannes mit seinen Waffen an.

Gegen den Linzer wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen und die elf Waffen sichergestellt. Davon waren zwei Gewehre nicht registriert. Der 78-Jährige wird angezeigt.