8. Dezember - Ansturm auf Geschäfte in Salzburg ausgeblieben

"Entspanntes" Einkaufen im Europark und in der Salzburger Altstadt - Innergebirg herrschte "Tristesse"

Der große Ansturm auf die Geschäfte in Salzburg ist heute, Dienstag, am Marienfeiertag ausgeblieben. "Der Tag ist sehr gemütlich gestartet. Die Frequenz ist aber sukzessive gestiegen", sagte Manuel Mayer, Centermanager des Einkaufszentrums "Europark", am Nachmittag im APA-Gespräch. "Der Europark ist sehr gut besucht. Wir sind aber von einem Ansturm weit entfernt." Die Frequenz liege deutlich unter der maximalen Kundenanzahl. Mit dem Umsatz seien die Händler aber zufrieden.

Den heutigen Besuch im Europark bezeichnete der Centermanager als "sehr geordnet und entspannt". Die Kunden seien sehr diszipliniert. Es gebe keine Engpässe, weder im Inneren des Einkaufszentrums noch auf den Parkflächen. Die Händler verzeichneten einen guten durchschnittlichen Umsatz pro Kunde, schilderte Mayer. Das habe sie optimistisch gestimmt.

Was auffiel war, dass die Leute nach dem harten Corona-Lockdown "sehr zielstrebig" die Geschäfte anpeilten und oft genau gewusst haben, was sie kaufen. Das beobachteten nicht nur die Geschäftsinhaber im Europark, sondern auch jene in der Salzburger Altstadt. Offenbar haben sich die Konsumenten während des Lockdowns genau Gedanken darüber gemacht, welche Produkte für den eigenen Gebrauch und welche Weihnachtsgeschenke gekauft werden.

Begehrte Artikel waren im Europark alle jene um das Thema Technik und Buch, weiters Wintersportoutfit, Schmuck und Gutscheine. Vor allem Firmen setzen auf Gutscheine, da Firmen-Weihnachtsfeiern heuer coronabedingt nicht möglich sind, erklärte der Centermanager. Im Europark werde alles getan, damit die geltenden Corona-Maßnahmen eingehalten werden. Das Security-Personal sei aufgestockt worden, und die Zusammenarbeit mit der Exekutive - im Europark gibt es eine Polizeistation - funktioniere ebenfalls sehr gut.

In der Getreidegasse in der Salzburger Altstadt bot sich den Einkäufern ebenfalls eine entspannte Atmosphäre. Ein Gedränge wie an früheren Einkaufstagen am 8. Dezember gab es diesmal nicht. Das hat für die Geschäftsführerin des Altstadtverbandes, Sandra Woglar-Meyer, auch Vorteile für die Kunden. "Man kann entspannt einkaufen und braucht keine Angst davor haben, dass die Abstände nicht eingehalten werden", sagte sie zur APA.

Die Kundenfrequenz ist laut Woglar-Meyer mit den Vorjahren nicht vergleichbar und war am Dienstagvormittag noch schleppend. Ab Mittag kamen mehr Leute in die Getreidegasse. Die Händler hätten ein sehr positives Feedback abgegeben, so die Geschäftsführerin des Altstadtverbandes. Bereits gestern wurde ein Umsatz wie an einem Weihnachtseinkaufssamstag verzeichnet. Viele Leute gustieren nicht nur, sondern kaufen gezielt. Zu den gängigen Waren gehören Bekleidung für den Alltagsgebrauch, Luxusartikel und Live-Style-Produkte für zu Hause. Das Urlaubsgeld werde gerne in das eigene Heim investiert, sagte Woglar-Meyer. Der "Renner" sind die Altstadt-Gutscheine. Diese konnten schon während des Lockdowns online oder telefonisch gekauft werden.

Zufrieden mit der Kundenfrequenz zeigte sich das McArthurGlen Designer Outlet Salzburg. "Wir haben heute einen sehr guten Shoppingtag bei uns im Center mit einem regen Kundenzustrom wie wir das für die Zeit vor Weihnachten kennen", erklärte Centermanager Markus Gratz. Die Kunden seien sehr diszipliniert. Die Corona-Vorsichtsmaßnahmen "werden sehr gut angenommen", wie auch die neuen Tagesrandzeiten im Center. Besonders viel sei heute im Bereich Accessoires und Sportartikel eingekauft worden, schilderte Gratz.

Der Geschäftsführer der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Salzburg, Johann Höflmaier, zeichnete ein düsteres Bild. Er sprach von einer "Tristesse", die in den Geschäften Innergebirg wegen der fehlenden Touristen vorherrsche. Auch in der Salzburger Innenstadt liege der "Packerlindex" unter dem Vorjahresniveau und sei noch ausbaufähig. "Die negativen Appelle der Bundesregierung hallen im Handel nach, und die negative Berichterstattung hat Wirkung gezeigt. Wir müssen uns vom Vorjahresergebnis bei weitem verabschieden."

Die Rahmenbedingungen für den Handel seien schwierig, sagte Höflmaier. Es fehle das gastronomische Angebot, es gebe keine Weihnachtsmärkte und keinen Schnee in der Stadt. Der salzburgerische-bayerische Grenzverkehr sei nahezu zum Erliegen gekommen. All diese Faktoren "sind nicht stimmungsfördernd". "Wir hoffen auf die letzten 15 Tage. Das wird noch ein schwerer Gang für den Handel." Dieser bemühe sich vorbildlich darum, dass die Abstandsregeln und Corona-Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden.