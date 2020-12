8. Dezember - Einkaufszentren in OÖ mit Kundenfrequenz zufrieden

Großer Ansturm ausgeblieben - "Run" auf Elektro- und Haushaltsgegenstände

Die Einkaufszentren in Oberösterreich haben sich mit der Kundenfrequenz am Marienfeiertag durchwegs zufrieden gezeigt. "Wir haben eine gute Frequenz", sagte Maria Prims, Centermanagerin von "Hey! Steyr" und "Taborland" in Steyr sowie von "Welas Park" in Wels, am Dienstag zu Mittag im APA-Gespräch. In der "Passage Linz" war es am Vormittag noch eher ruhig. Gegen Mittag sind dann mehr Leute gekommen, wie Centerleiterin Monika Sandberger schilderte.

Am gestrigen Montag, dem ersten Einkaufstag nach dem harten Corona-Lockdown, war der Andrang auf die Geschäfte offensichtlich größer. Ein regelrechter Ansturm ist am Dienstag ausgeblieben. Viele Kunden hätten sich in den Morgenstunden des Feiertags offenbar noch ein gutes Frühstück zu Hause gegönnt und seien erst später losgestartet, meinte Sandberger. "Es läuft sehr harmonisch. Und es ist ruhiger als sonst an einem 8. Dezember. Wir haben diesmal ja auch etwas früher aufgesperrt." Die Kaufabsicht ist laut der Centerleiterin allerdings hoch gewesen. "Jeder, der kommt, kauft." Begehrt waren vor allem Waren des Elektrofachhandels, Haushaltsgegenstände wie Geschirr, weiters Accessoires und Schmuck. "Elektro ist der absolute Run."

Bis zur Mittagszeit gab es auch in Steyr und Wels noch keinen sehr großen Andrang zu verzeichnen. "Wir sind zufrieden. Es läuft sehr gut, unproblematisch und geordnet. Die Kunden sind sehr diszipliniert", zog Centermanagerin Prims zu Mittag eine erste Bilanz. "Hey! Steyr", das neu eröffnete "Taborland" und "Welas-Park" seien sehr gut vorbereitet und hätten auch ein umfassendes Corona-Maßnahmenkonzept erarbeitet. Es werde auch auf die Einhaltung der Abstände geachtet.