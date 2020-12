8. Dezember - Händler in Wiens Innenstadt hätten sich mehr erhofft

Run blieb aus - BILD

Auch am zweiten Einkaufstag nach dem mehrwöchigen Lockdown kann von einem Ansturm auf die Geschäfte keine Rede sein - zumindest in der Wiener Innenstadt. Zwar war die Kärntner Straße am frühen Nachmittag gut gefüllt und besonders in größeren Filialen sowie einzelnen Luxusboutiquen war viel los. In den Seitengassen herrschte aber zumeist gähnende Leere.

Nachdem der Kundenansturm schon gestern weniger stark ausfiel als im Vorfeld befürchtet, rechneten viele am heutigen Marienfeiertag mit mehr Umsatz. "Eigentlich hätten wir uns mehr erwartet", sagte Margarete Gumprecht, Handelsobfrau in der Wiener Wirtschaftskammer, am Dienstag zur APA.

Über regen Zulauf freuten sich beim APA-Lokalaugenschein jedenfalls die Maronibrater und Würstelstände, denn Cafés und Restaurants sind weiterhin geschlossen. Einige Lokale verkaufen ihr Essen aber "to go", viele Passanten flanieren mit Pappbechern gewappnet durch die Straßen. In fast jedem Schaufenster wird mit Rabatten um Kunden geworben.

Für ein Schmuckgeschäft in der Wollzeile ist es vor allem gestern gut gelaufen, heute kamen erst wenige Kunden vorbei, sagten die Verkäuferinnen. Es gebe aber einen Onlineshop, der während des Lockdowns verbessert wurde und der gut ankommt. "Wir haben genug zutun", sagten sie zur APA.

Enttäuscht ist die Besitzerin einer Boutique beim Stephansplatz, bei der bis zum frühen Nachmittag noch kein Kunde eingekauft hat. Ihr fehlen vor allem die Touristen. Die versprochenen Wirtschaftshilfen der Regierung hätten ihr nichts gebracht. "Ich habe keinen Fixkostenzuschuss bekommen, die Miete muss ich trotzdem zahlen." Auch eine Mitarbeiterin musste die Unternehmerin, die das Geschäft seit 18 Jahren betreibt, schon kündigen. Im Vormonat habe sie 2.500 Euro Umsatz gemacht - "dank der Stammkunden".

Besser lief es für ein alteingesessenes Schuhgeschäft hinterm Stephansdom. Besonders gestern hätten viele Menschen eingekauft, für den heutigen Feiertag hätte man sich allerdings mehr erhofft. Auch in diesem Schaufenster winken Rabatte: "Normalerweise machen wir den Sale erst später, aber heuer ist alles anders."